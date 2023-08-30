Правоохоронці встановлюють можливих спільників затриманого

На Закарпатті поліція затримала 45-річного чоловіка, який облаштував у Хустському районі масштабну плантацію з вирощування коноплі. Про це у середу, 30 серпня, повідомили у поліції Закарпатської області.

Для облаштування плантації закарпатець обрав територію урочища у селі Вільхівка. Там чоловік розмістив дві спеціальні теплиці, у яких і висадив рослини коноплі. За оперативною інформацією, вся виготовлена продукція в подальшому відправлялася для розповсюдження серед місцевих жителів.

Під час обшуку на місці події слідчі вилучили 110 сироростучих рослин та уже готову, висушену і подрібнену марихуану. Її загальна вага склала близько одного кілограма. На збуті лише цього, вже готового «товару», 45-річний чоловік міг заробити орієнтовно 80 тис. грн. Усі речові докази правоохоронці вилучили та направлять на дослідження експертам.

Підозрюваного затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі проводять досудове розслідування за ч. 2 ст. 310 КК України (Посів або вирощування снодійного маку чи конопель). Затриманому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Оперативні заходи у справі наразі продовжуються. Правоохоронці встановлюють можливих спільників затриманого.