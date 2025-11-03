Йдеться про блокпост ДПСУ перед залізничним переїздом у Перечині

Блокпост ДПСУ перед залізничним переїздом у Перечині перенесуть. Зроблять це на прохання міської ради, яка прогнозує збільшення кількості заторів під час будівництва нового ЖК «Озерний».

Йдеться про блокпост прикордонників, який з початку повномасштабного вторгнення РФ розмістили перед залізничним переїздом у Перечині. У липні 2025 року тут сталася смертельна аварія – водійка BMW X5 на смерть збила 45-річного офіцера ДПСУ Володимира Скловського.

У Перечинській міській раді вважають, що через цей блокпост мешканці щодня стикаються з чергами автомобілів та з небезпечними ситуаціями на дорозі. Та головною передумовою перенесення блокпоста є будівництво ЖК «Озерний» по вул. Ужанській, яке розпочалося у серпні 2025 року.

«Задіяні на будівництві люди і техніка, змушені постійно перетинати блокпост та витрачати час і значні ресурси для проведення процедур контролю. Це призводить до заторів та створює незручності для учасників руху, що проживають за блокпостом – у напрямку Великого Березного», – йдеться у листі міського голови Перечина Івана Погоріляка до командування 94 прикордонного загону ДПСУ.

У понеділок, 3 листопада, в мерії повідомили, що після облаштування нового місця несення служби прикордонники перенесуть блокпост від залізничного переїзду за межі Перечина – на в’їзд в місто з селища Великий Березний.