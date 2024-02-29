У Закарпатському обласному ТЦК ситуацію досі не коментують

Хустський РТЦК та СП мобілізував 46-річного місцевого мешканця Олександра Мартиненка, в якого внаслідок перенесеного енцефаліту паралізувало частину тіла. Колишня дружина хустянина Анна Либа звернулася з заявою про правопорушення у ДБР та написала листа омбудсмену Дмитру Лубінцю. Після розголосу, у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі прийняли рішення провести мобілізованому додаткову ВЛК.

Анна Либа розповіла ZAXID.NET, що про мобілізацію колишнього чоловіка дізналася 20 лютого, коли той вже був у Львові.

«Він сказав, що знаходиться в учбовому центрі і попросив допомогти з пошуком лікаря-невропатолога. Говорив сплутано, адже після перенесеного у 2018 році енцефаліту досі має ускладнення – перекошене обличчя, права рука й нога погано працюють. Сказав, що 20 січня в Хусті його витягнули з машини і доставили у ТЦК. На коридорі були люди в балаклавах, які почали водити його по кабінетах, затягнули у підвал, в якому нібито знаходилася військово-лікарська комісія. Там взяли у нього кров з пальця і відібрали телефон. За три дні він вже був у навчальному центрі у Львові», – сказала Анна Либа.

Колишня дружина хустянина Анна Либа написала листа омбудсмену Дмитру Лубінцю

За словами жінки, під час навчань Олександр Мартиненко скаржився на погане самопочуття та високу температуру.

«Олександр скинув мені висновок ВЛК з 11 підписами лікарів і сказав, що жодного з них не бачив в обличчя. Де він зараз знаходиться, не знаю, бо перестав зі мною спілкуватися. Але пам’ятаю, що в останніх розмовах питав у мене, чи не переживаю за себе і нашу спільну дитину», – розповіла жінка.

У четвер, 28 лютого, Державне бюро розслідувань повідомило Анну Либу, що зареєструвало її звернення. Втім у Закарпатському обласному ТЦК ситуацію досі не коментують. У коментарі Суспільному речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко сказала, що після розголосу у ЗМІ прийняли рішення направити Олександра Мартиненка на проходження додаткової військово-лікарської комісії.