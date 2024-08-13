До організації схеми причетний житель села Нанково Хустського району

На Хустщині поліцейські з прикордонниками ліквідували схему незаконного переправлення військовозобовʼязаних чоловіків через кордон. 24-річного місцевого мешканця затримали під час перевезення ухилянта до кордону з Румунією.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 13 серпня, до організації схеми причетний 24-річний житель села Нанково Хустського району. За 4 тис. доларів закарпатець допомагав військовозобов’язаним перетинати кордон поза офіційними пунктами пропуску.

«Саме під час того, як фігурант на мікроавтобусі Mercedes-Benz доставляв чергового клієнта до зеленого кордону з Румунією, зловмисника зупинили правоохоронці. З місця події вилучили 4 тисячі доларів, мобільний телефон та автомобіль», – інформують правоохоронці.

Закарпатця помістили до ізолятора тимчасового тримання. За незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів, йому загрожує до 9 років увʼязнення з конфіскацією майна.