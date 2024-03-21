Під час судового засідання обвинувачений свою вину не визнав

Берегівський районний суд визнав винним пенсіонера з Іршави у незаконному переправленні військовозобов’язаного через державний кордон із корисливих мотивів. Суд призначив йому 5 років за ґратами із конфіскацією майна.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 20 березня, іршавець погодився допомогти ухилянту незаконно потрапити на територію ЄС за 4 тис. доларів. Обвинувачений наказав йому поселитися в одному з готелів Берегова та чекати слушної нагоди для перетину кордону.

«Переправника з «клієнтом» викрили на початку листопада 2022 року. Вони на автомобілі Volkswagen рухалися до с. Бадалово, у бік кордону з Угорщиною. Коли обвинувачений зрозумів, що його викрито, намагався втекти, однак правоохоронці затримали його», – інформують у прокуратурі

Під час судового засідання обвинувачений свою вину не визнав. При цьому прокуратура наполягала на призначенні чоловіку покарання у виді ув’язнення строком на 7 років. Берегівський районний суд взяв до уваги, що обвинувачений є пенсіонером, раніше не судимий та утримує неповнолітню дитину, і призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирок можна оскаржити в апеляційному суді.