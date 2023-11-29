На вирок суду ще може бути подана апеляція

За незаконне переправлення військовозобов’язаних через кордон України жителя Берегова засуджено до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На вирок ще може бути подана апеляція.

Як повідомили у прес-службі Закарпатської обласної прокуратури 29 листопада, суд довів, що закарпатець своїми порадами та вказівками допомагав двом громадянам у протиправному переправленні до країн ЄС.

«За 10 тис. грн він погодився відвезти «клієнтів» із Берегова до с. Вари, що межує з Угорщиною, та вказати подальший маршрут для перетину держрубежу. Одного з втікачів виявили та затримали співробітники ДПСУ, іншому таки вдалося перетнути кордон. Це трапилось у липні минулого року, а за кілька днів правоохоронці розшукали й закарпатця, який допомагав «ухилянтам», – інформують у прокуратурі.

На час розслідування обвинуваченому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внести 208 тис. грн застави. На вирок суду ще може бути подана апеляція.