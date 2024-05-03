Установи зможуть відстежувати прийняті рішення щодо бронювання працівників

Критично важливі установи, організації та підприємства можуть подавати заявку на бронювання працівників онлайн. Для цього слід внести дані та завантажити необхідні документи на порталі Закарпатської ОДА «Допомога Закарпаття».

Як повідомив заступник голови Закарпатської ОДА Василь Іванчо 2 травня, заявки на бронювання працівників, створені на сайті «Допомога Закарпаття», передаватимуть Генштабу ЗСУ. У відповідь установи, що бронюють працівників, отримуватимуть повідомлення з вихідним номером, датою та посиланням на ресурс, де можна відстежити прийняті рішення щодо бронювання працівників.

«Отримували чимало запитів від підприємців саме щодо процедури бронювання, оскільки в період розгляду поданих списків вони не знали, на якому етапі зараз їхня справа. Саме тому разом з управлінням цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації ОВА запускаємо розділ, котрий спростить подачу документів та дозволить підприємцям вчасно отримувати інформацію про відправку документів від адміністрації на наступний рівень», – зазначив Василь Іванчо.

Щоб створити заявку на бронювання працівників, слід перейти за посиланням або знайти форму в розділі «Послуги» на порталі «Допомога Закарпаття», внести необхідні дані й завантажити документи.

Додамо, що сайт «Допомога Закарпаття» в ОДА створили у 2023 році як портал для допомоги переселенцям. Тут можна знайти роботу або житло, записатися до Національного спротиву, подати заявку на отримання дозволу на перебування у 5-кілометровій прикордонній смузі тощо.