На ухилянтів склали адмінпротоколи, а їх водієві загрожує до 9 років ув'язнення

На Ужгородщині прикордонники Чопського загону затримали двох чоловіків призовного віку та переправника. Щоб зупинити ухилянтів, прикордонники кілька кілометрів гналися за їх автомобілем.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні ДПСУ 5 квітня, біля села Соловка Ужгородського району прикордонний наряд наказав зупинитися чоловікам, які їхали на автомобілі в напрямку кордону. Проте водій додав швидкості та намагався втекти. Прикордонникам вдалося зупинити автівку лише у сусідньому селі Есень. Водій залишив автомобіль та спробував подолати паркан, однак його затримали за допомогою службового собаки.

«Окрім водія, в легковику перебували ще двоє чоловіків: 30-річний харків’янин і 19-річний житель Запоріжжя. Їх за грошову винагороду по 8000 доларів США з кожного мали переправити до Угорщини. На водія-переправника, 22-річного закарпатця, обидва чоловіки вийшли через спільних знайомих. Той керував діями своїх “клієнтів” від маршруту добирання до Ужгорода і розміщення у готелі аж часу та місця перетину кордону», – інформують у ДПСУ.

За спробу незаконного перетину державного кордону України на ухилянтів склали адмінпротоколи. За злісну непокору законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України та за незаконне переправлення осіб через державний кордон України їх водієві загрожує до 9 років ув’язнення.