У крові водія виявили 1,4 проміле алкоголю

У четвер, 21 вересня, на Закарпатті трапилася ДТП. Внаслідок перекидання автомобіля загинув 45-річний пасажир, водій та ще двоє пасажирів травмувалися. Про це повідомили у поліції Закарпаття.

Відомо, що 29-річний мешканець села Забрідь, керуючи автомобілем марки ВАЗ-2109 в селі Драгово Хустського району, перевищив швидкість та втратив контроль над транспортним засобом. Внаслідок цього автомобіль кілька разів перекинувся.

фото поліції Закарпаття

У результаті автопригоди несумісні з життям травми отримав 45-річний пасажир авто. 29-річного водія та ще двох його пасажирів з травмами різного ступеня важкості госпіталізували до лікарні.

Водія перевірили на стан алкогольного сп'яніння, у його крові виявили 1,4 проміле алкоголю, що у сім разів перевищує допустиму норму. Чоловіка затримали, наразі він перебуває під цілодобовою охороною у спецпалаті лікарні.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинили смерть потерпілого). За скоєне чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий термін. У справі триває слідство.