Мешканці ромського табору вийшли на вулицю, розпалили багаття, вимагаючи повернути підозрюваних під варту

У ромському таборі села Підвиноградів Берегівського району сталися заворушення після виходу з-під варти двох учасників масової бійки 28 листопада, яка закінчилася вбивством. Рішення про це у четвер, 25 січня, прийняв Виноградівський районний суд.

Суддя відпустив під домашній арешт 34-річного місцевого жителя, який під час виборів ромського барона вбив лопатою 40-річного мешканця табору. Також запобіжний захід у вигляді тримання під вартою скасували підозрюваному у хуліганстві. Він 28 листопада провокував конфлікт і наніс двом чоловікам удари по голові битою.

Одразу після рішення суду у ромському таборі Підвиноградова сталися заворушення. Мешканці вийшли на вулицю, розпалили багаття, вимагаючи повернути підозрюваних під варту. Як повідомили ZAXID.NET у поліції Закарпатської області, за порядком у таборі стежили правоохоронці, які не зафіксували грубих правопорушень.

У п’ятницю, 26 січня, у Закарпатській обласній прокуратурі повідомили, що подали апеляцію на рішення Виноградівського районного суду.

«Такі ухвали Виноградівського районного суду прокурор вважає незаконними, необґрунтованими та такими, що не відповідають обставинам злочину, а відтак підлягають скасуванню. Проголошення повного тексту цих рішень із мотивувальною частиною суд призначив на понеділок, 29 січня. Після цього, за необхідності, апеляційні скарги прокурора будуть доповнені», – інформують у прокуратурі.

У справі вбивства 40-річного мешканця ромського табору Підвиноградова триває досудове розслідування, яке здійснюють слідчі поліції Берегівщини.