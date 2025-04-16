Під час судового засідання військовий розкаявся у вчиненому

Берегівський районний суд визнав сержанта батальйону матеріального забезпечення Роберта Є. винним в організації незаконного переправлення ухилянта через кордон та дезертирстві і призначив йому 5,5 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 3 квітня, у січні та березні 2024 року Роберт Є. отримав 6,5 тис. доларів за переправлення військовозобов’язаного через кордон. Частину грошей – 3,9 тис. доларів – Роберт Є. віддав своєму спільнику, справу якого розглядають в іншому провадженні. А за решту погодився організувати втечу ухилянта до Угорщини поза пунктом пропуску поблизу села Галабор Берегівського району. Обвинувачений давав поради ухилянту та шукав транспорт для його незаконного переправлення через кордон України.

25 травня 2024 року Роберт Є. залишив військову частину і спробував сам втекти до Угорщини, однак його затримали за 100 метрів від кордону біля села Дийда на Берегівщині. Під час судового засідання сержант визнав свою вину і розкаявся у вчиненому.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Юрій Гецко визнав Роберта Є. винним у незаконному переправленні чоловіків через кордон та дизертирстві і призначив йому 5,5 років ув’язнення з конфіскацією майна та позбавленням права 3 роки займати посади, пов’язані з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування та органах правопорядку. На вирок можуть подати апеляцію.