Рекрутинговий центр в Ужгороді став 19-м в Україні

У середу, 1 травня, у приміщенні ЦНАПу на Поштовій площі в Ужгороді відкрили рекрутинговий центр. Це 19-й центр рекрутингу української армії і перший на Закарпатті.

Як повідомила заступниця Міністра оборони України Наталія Калмикова, рекрутинговий центр в Ужгороді працюватиме з понеділка по четвер з 9:00 до 16:00, у п’ятницю до 13:00. Рекрутинговий центр можна відвідати анонімно.

«Тут доступні сотні вакансій від закарпатських підрозділів Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби України. Нагадую, у центрах рекрутингу не роздають повістки, їхня функція суто інформативна», – зазначила Наталія Калмикова.

Рекрутинговий центр в Ужгороді став 19-м в Україні. У центрах можна обрати одну з понад 10 тисяч вакансій в силах оборони України. У Міноборони запевняють, що рекрутування також можливе після отримання повістки до ТЦК про уточнення даних.