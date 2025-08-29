Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області оштрафував військового сапера, який незаконно змінив інформацію в електронному реєстрі призовників. Вирок ухвалили 27 серпня 2025 року.

Згідно з матеріалами справи, 30 грудня 2024 року старший сапер механізованого батальйону військової частини скористався своїм службовим доступом до електронного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів. Він увійшов у систему через робочий комп’ютер, використавши свій електронний цифровий підпис і пароль, та змінив дані. Серед змін – факт проходження військово-лікарської комісії та зняття відмітки про порушення військового обліку для іншого військовозобовʼязаного чоловіка, який на той момент перебував за кордоном.

У суді чоловік визнав свою провину і сказав, що робив це свідомо, однак щиро шкодує. Суд призначив обвинуваченому 34 тис. грн штрафу. Вирок ще можна оскаржити в апеляції.