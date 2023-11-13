Водія BMW перевірили на стан алкогольного сп’яніння, він був тверезий

У неділю, 12 листопада, на трасі «Київ -Чоп», в урочищі Майдан, що неподалік села Абранка Мукачівського району, трапилася ДТП. Внаслідок наїзду автомобіля BMW загинув 48-річний чоловік, який переходив дорогу. Про це повідомили у поліції Закарпаття.

Правоохоронці з’ясували, що 43-річний житель Хустщини, рухаючись автомобілем BMW, наїхав на 48-річного водія вантажівки, який саме переходив дорогу до свого транспортного засобу. Від отриманих травм чоловік помер на місці аварії.

Водія BMW перевірили на стан алкогольного сп’яніння, він був тверезий. Його транспортний засіб помістили на арештмайданчик поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого). Призначені експертні дослідження. Досудове розслідування у справі триває.