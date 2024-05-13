Потопельником виявився 42-річний мешканець Хуста

Ввечері 12 травня, прикордонники відділення «Бодалово» Мукачівського загону виявили в річці тіло чоловіка у гідрокостюмі. Потопельником виявився мешканець Хуста.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 13 травня, тіло загиблого несла течія.

«Щоб наздогнати і дістати із річки виявленого потопельника, прикордонники застосували відомчий малий прикордонний катер. Загиблого витягнули на берег. До місця події викликали співробітників поліції. Потопельником виявився громадянин України, житель міста Хуст, якому 10 травня виповнилося 42 роки», – інформують у ДПСУ.

Закарпатець став 29-м загиблим у річці Тиса на кордоні з Угорщиною та Румунією з початку повномасштабного вторгнення РФ.