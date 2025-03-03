Батькові та його сину загрожує до 9 років ув'язнення

Правоохоронці затримали провідника «Укрзалізниці» та його сина-залізничника, які на Закарпатті організували схему незаконного переправлення чоловіків через кордон. Підозрюваним загрожує до 9 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 3 березня, провідник «Укрзалізниці зустрічав ухилянтів у Києві, саджав до свого вагону та супроводжував до Ужгорода. Після прибуття чоловіків пускали до залізничного депо, звідки їх мав забирати трансфер і везти до місць тимчасового проживання на території Закарпаття. За це відповідав інший підозрюваний – син організатора.

За інформацією СБУ, учасниками схеми також була сімейна пара та перевізник. Ухилянтів розміщували у готелях і на равликовій фермі.

«Там чоловіки призовного віку очікували слушний час для перетину кордону лісистою місцевістю за координатами, які їм передавали зловмисники. Кошти за переправлення потрібно було надати через довірену особу опісля. Вартість такого “пакетного туру” для особи становила 9000 євро», – розповіли правоохоронці.

Підозрюваному залізничнику обрали запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внести 1,8 млн грн застави. Суд над його сином відбудеться найближчим часом. За незаконне переправлення чоловіків через державний кордон з корисливих мотивів, їм загрожує від 7 до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.