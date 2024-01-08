Аварія сталася 31 грудня у селі Білки Хустського району

Правоохоронці розшукали і затримали 22-річного водія, який 31 грудня у селі Білки Хустського району на смерть збив жінку з інвалідністю і втік з місця ДТП. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Закарпаття 8 січня, тіло 39-річної жінки з інвалідністю на перехресті доріг у селі Білки виявив місцевий мешканець. Правоохоронці встановили, що жінка загинула внаслідок аварії.

Тіло жінки на перехресті доріг у селі Білки виявив місцевий мешканець

«Співробітники кримінальної поліції одразу розпочали пошуки причетного до ДТП. Для цього правоохоронці використовували й можливості відділу кримінального аналізу та системи відеоспостереження “Безпечне Закарпаття”. В результаті, у ході проведення ряду оперативних заходів поліцейські встановили, що наїзд на жінку було скоєно на автомобілі Ford. Керував автівкою 22-річний місцевий мешканець», – інформують у поліції.

Керував автівкою 22-річний мешканець с. Білки

Водія розшукали і затримали, йому вручили підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілої. Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 211 960 грн застави. За скоєне затриманому загрожує до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.