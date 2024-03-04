За скоєне закарпатцю загрожує до восьми років позбавлення волі

На Закарпатті Служба безпеки України викрила державного реєстратора районного ЦНАПу, який незаконно реєстрував право власності на землі, що належали громаді. Внаслідок його дій державі завдано збитків на майже 1,5 млн грн.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Закарпатській області 4 березня, 43-річний державний реєстратор нелегально переоформив на місцевого мешканця 1 гектар землі.

«Посадовець вносив до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно неправдиві відомості про право власності на земельні ділянки. У такий спосіб, земельні ділянки, що належали територіальній громаді, переходили у приватну власність. Правоохоронці встановили, що державний реєстратор нелегально переоформив на місцевого мешканця землю загальною площею 1 гектар», – інформують в СБУ.

Посадовцю повідомлено про підозру за зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.