Правоохоронці затримали крадіїв в одному з дворів Перечина

Поліція затримала у Перечині трьох закарпатців, які за допомогою саморобних електронних ключів викрадали елітні автомобілі. Підозрюваних взяли під варту з можливістю внесення 2 млн грн застави, їм загрожує до 12 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 27 лютого, організатором схеми є 42-річний мешканець області, який залучив до справи двох спільників. Один із них займався виготовленням та прошивкою автомобільних ключів, а інший відповідав за технічний стан автівок та готував їх до подальшого продажу. Клієнтів, готових за заниженою вартістю придбати елітне авто, організатор шукав за межами області.

Останньою викраденою машиною став Range Rover, який злочинці поцупили з автостоянки в Ужгороді. Вони перевірили авто на наявність GPS трекерів і після цього переховували його в різних населених пунктах Закарпаття.

«Використовуючи можливості відділу кримінального аналізу, правоохоронці встановили детальний маршрут їх руху. Оперативники обласного управління поліції провели спецоперацію та днями затримали підозрюваних, коли ті переганяли викрадений Range Rover на продаж. Затримання відбулося у одному з дворів міста Перечин», – інформують у поліції.

Чоловікам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортними засобами, вчинене організованою групою). Їх взяли під варту з можливістю внесення грошової застави загальною сумою понад 2 мільйони гривень. За скоєне закарпатцям загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна або без такої.