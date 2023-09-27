Прикарпатець шукав клієнтів по всій Україні і переправляв їх за кордон

На Закарпатті викрили чергових організаторів нелегальної міграції, які у незаконний спосіб переправляли військовозобов’язаних чоловіків через кордон. У Румунію вони діставались через річку Тису. Канал втечі організував мешканець Івано-Франківщини.

«Прикарпатець на автомобілі Mercedes-Benz, у салоні якого було троє пасажирів, з території Івано-Франківської області вирушив на Закарпаття. Попередньо він надав вказівки щодо того, як група повинна поводитися при проходженні блокпостів. Підозрюваний мав намір переправити громадян до Румунії поза офіційними пунктами пропуску. Одержана оплата такої послуги від однієї особи становила 5500 доларів США», – повідомили 27 вересня у прокуратурі Закарпаття.

Організатора переправи з Івано-Франківщини затримали і оберуть запобіжний захід (фото прокуратури)

Своїх клієнтів організатори міграції планували переправити у Румунію річкою Тиса. У випадку успішної операції мали отримати від клієнтів ще 3000 доларів.

«Житель Івано-Франківщини разом з трьома своїми спільниками налагодили схему, за якою підшукували по всій країні осіб призовного віку, що мали намір незаконно покинути територію України. Усіх чотирьох заскочили на гарячому у момент отримання коштів у розмірі 5500 доларів США від своїх "підопічних" – двох жителів Івано-Франківська та одного жителя Харківщини», – повідомили у ДПСУ.

Чоловіків викрили працівники оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону спільно зі слідчими Рахівського райвідділу поліції на території смт. Солотвино. «Ухилянтів» притягнули до адміністративної відповідальності, а організатора незаконного переправлення затримали, суд обере йому запобіжний захід. Йому оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Учасникам угруповання загрожує позбавлення волі від семи до дев’яти років. Слідство встановлює кількість чоловіків, яких організатори схеми встигли нелегально переправити за кордон.