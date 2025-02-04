Переправнику загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна

Правоохоронці заблокували канал переправлення через кордон військовозобов’язаних чоловіків у Берегівському районі. Разом з ухилянтами затримали 29-річного місцевого мешканця, йому загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 4 лютого, маршрут для незаконного перетину кордону переправник проклав через річку у селі Четфалва. Чотирьох ухилянтів забезпечили човном.

«Оперативники міграційної поліції разом зі співробітниками кримінальної поліції Берегівського райвідділу затримали фігуранта, коли він на власному авто перевозив військовозобов’язаних до кордону. Такі послуги коштували кожному з чоловіків від 10 до 12 тис. доларів», – зазначили правоохоронці.

Підозрюваного помістили до ізолятора тимчасового тримання. За переправлення чоловіків через кордон України йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Спільників переправника розшукують.