Переправники везли ухилянтів до кордону з Румунією

У селі Луги на Рахівщині співробітники поліції спільно з прикордонниками викрили канал незаконної переправи військовозобов’язаних через держкордон. Четверо ухилянтів ховалися у кузові вантажівки ГАЗ 66, якою везли будівельне сміття та худобу.

Як повідомили у понеділок, 9 червня, у поліції Закарпатської області, вантажівку ГАЗ 66 правоохоронці зупинили для перевірки в межах прикордонної зони Рахівського району. Вантажівкою керував 35-річний рахівчанин, також у салоні авто перебував 36-річний мешканець села Розтоки.

Під час огляду в кузові автомобіля, на якому везли будівельні матеріали та робочий інвентар, поліцейські виявили сховище, в якому переховувалися четверо чоловіків з різних областей країни.

«Правоохоронці встановили, що водій та пасажир автомобіля обіцяли чоловікам сприяти у незаконному перетині держкордону. Для цього клієнтів помістили у потаємний відсік транспорту й мали доставити до лінії кордону з Румунією. Вартість такого трансферу зловмисники оцінювали у 18 тисяч доларів», – йдеться в повідомленні поліції.

Ухилянти заховалися у кузов вантажівки, якою перевозили будівельне сміття та худобу

У Держприкордонслужбі також уточнили, що у кузові разом з ухилянтами перевозили худобу – кози, свині та теля.

Обох переправників затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі кваліфікували дії затриманих за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення через кордон). Чотирьох чоловіків, які мали намір незаконно перетнути кордон, покарали в межах адміністративного законодавства.