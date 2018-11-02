На Золочівщині внаслідок падіння дерева загинув 41-річний чоловік
Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці події
Суспільство — Ольга Гринько, сьогодні, 19:233240
До теми
На чоловіка упало дерево, він загинув на місці події
Нещасний випадок стався у п’ятницю, 2 листопада, на Золочівщині. У районний відділ поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що у лісі помер чоловік.
«Правоохоронці попередньо встановили, що 41-річний житель району зрізав дерево. Падаючи, воно травмувало чоловіка. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події», – повідомили у відділі комунікації головного управління Нацполіції Львівщини.
Чоловік самовільно зрізав дерево.
За фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з приміткою «нещасний випадок».
Тіло чоловіка скеровано для проведення експертизи. Правоохоронці з’ясовують обставини події.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter