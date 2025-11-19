У «Нафтогазі» заперечили інформацію про обшуки в офісах групи компанії

Детективи НАБУ за процесуального керівництва САП провели обшуки в директора з безпеки групи компаній «Нафтогаз України» Віталія Бровка. Про це повідомили в пресслужбі Національного антикорупційного бюро в середу, 19 листопада.

«Жодна особа не затримувалася, про підозру не повідомляли. Слідчі дії санкціоновані й здійснювалися відповідно до чинного законодавства», – ідеться в повідомленні.

В антикорупційному відомстві наголосили, що проведені заходи не стосуються діяльності «Нафтогазу». Інші деталі слідчі відмовились розголошувати для збереження таємниці досудового розслідування.

Зауважимо, уранці середи «Економічна правда» з посиланням на джерела писала, що детективи НАБУ проводять обшуки в директора з безпеки ГК «Нафтогаз» Віталія Бровка.

Віталій Бровко

«Слідчі дії можуть бути повʼязані з “плівками Міндіча” та діяльністю Бровка на його минулій посаді в Офісі генпрокурора», – поділився співрозмовник.

Згодом пресслужба «Нафтогаз» заперечила інформацію медіа про обшуки в офісах групи компанії. Там запевнили, що сприяють роботі антикорупційних та правоохоронних органів. У разі встановлення порушень – будуть вжиті невідкладні заходи щодо відповідних співробітників.

Нагадаємо, у серпні 2025 року Віталій Бровко став директором з безпеки Групи «Нафтогаз». До цього він працював начальником одного з департаментів Офісу генерального прокурора. У своїй декларації Бровко вказав значні криптовалютні активи.

Операція НАБУ «Мідас» – що відомо

10 листопада НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в енергетичному секторі України. Операція під кодовою назвою «Мідас» триває з літа 2024 року.

За даними слідчих, зловмисники отримували хабарі від підрядників НАЕК «Енергоатом» у розмірі від 10% до 15% від вартості контракту. Незаконно отримані гроші легалізовували через так званий «бек-офіс» у центрі Києва, йдеться про близько 100 млн доларів. Приміщення офісу належить родині екснардепа, а нині сенатора в Росії Андрія Деркача.

Детективи НАБУ встановили, що куратором злочинної організації був бізнесмен Тимур Міндіч. Також на оприлюднених плівках згадуються міністр юстиції та ексміністр енергетики Герман Галущенко, колишній віцепрем’єр – міністр національної єдності Олексій Чернишов, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК "Енергоатом» Дмитро Басов, колишній радник ексміністра енергетики Галущенка Ігор Миронюк, виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Ігор Фурсенко та інші.

НАБУ повідомило про підозри сімом учасникам схеми. П’ятьох фігурантів затримали та помістили під варту із можливістю внести заставу. Згодом Зеленський запровадив санкції проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана (позивний «Шугармен»). Обидва виїхали з України ще до вручення підозри.

На тлі корупційного скандалу у відставку подали міністр юстиції Герман Галущенко, а також міністерка енергетики Світлана Гринчук.

19 листопада Верховна Рада проголосувала за звільнення Галущенка та Гринчук.