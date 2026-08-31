Олександр Кеменяш тричі обирався депутатом ВРУ від ВО «Батьківщина»

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило у декларації депутата Закарпатської обласної ради від ВО «Батьківщина» Олександра Кеменяша недостовірні дані на понад 83,8 млн грн. НАБУ розпочало досудове розслідування.

Як повідомили в НАЗК 26 серпня, порушення виявили у декларації за 2024 рік. Серед іншого депутат вказав, що тримає готівкою 1,1 млн доларів та 792 тис. євро. Олександр Кеменяш пояснив НАЗК, що заощадив гроші, відкладаючи з 1983 року, коли досяг повноліття. При цьому розповів, що не пам’ятає точного переліку джерел походження коштів.

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«Під час повної перевірки декларації за 2021 рік встановлено відсутність у нього фінансової можливості сформувати будь-які готівкові заощадження на 31 грудня 2021 року, окрім позичених грошей. Станом на 31 грудня 2024 року позичені гроші декларанту у повному обсязі не повернули», – йдеться у довідці НАЗК.

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У Національному агентстві з питань запобігання корупції додали, що у 2022–2023 роках на рахунки Олександра Кеменяша надійшло близько 34 млн грн, у цей же період депутат поповнив статутний капітал компанії «Тінн» на 8,5 млн грн. Також далекі від заощадженої суми 7,9 млн грн доходу, отриманому у 2024 році.

Окремо антикорупціонери перевіряють, яким чином депутат заборгував громадянину Михайлу Ващинцю 2 млн доларів.

Нагадаємо, у 2002–2012 роках Олександр Кеменяш тричі обирався депутатом ВРУ, очолюючи обласну організацію партії «ВО Батьківщина». Він був головою координаційної ради МПП «Алекс», яке одним з перших в Україні почало розливати мінеральну воду в поліетиленову тару. У 2024 році компанію, яка продавала мінеральні води під торговими марками «Поляна Квасова», «Поляна Купель», «Лужанська», «Шаянська» та «Вершина», купив львівський підприємець Олександр Свіщов.