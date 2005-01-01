НАБУ завела справу за корупцію на депутата від партії «Відродження»

На депутата Віктора Остапчука заведено кримінальну справу

В понеділок, 11 червня, стало відомо, що Національне антикорупційне бюро займається розслідуванням кримінальної справи заведеної на одного з лідерів партії «Відродження» Віктора Остапчука.

Розслідування почалося ще з лютого 2018 року, проте доступ до постанови Солом'янського районного суду міста Київ було відкрито лише 7 червня. Справа кваліфікується за статтею 366-1 (незаконне декларування майна) та 368-2 ч.3 (незаконне збагачення).

В постанові стверджується, що офіційне місце проживання Остапчука відрізняється від фактичного і депутат вже більше п’яти років проживає в приватному будинку у Харкові. як стверджує слідство, будинок в декларації нардепа не вказано.

Нагадаємо, що Віктор Остапчук є колишнім керівником «Південної залізниці», депутатом Харківської облради. В 2012 році він обрався до верховної ради і довгий час був позафракційним. Наразі Остапчук є заступником керівника партії «Відродження».