Олег Гудима заявив, що не виконуватиме службові обовʼязки на час розслідування

Начальник Нацполіції Черкаської області, 45-річний полковник Олег Гудима заявив, що припиняє виконувати службові обовʼязки на час розслідування стрілянини, у якій загинули четверо поліцейських та колишній військовий. Про це йдеться у повідомленні, що опубліковане на сайті Нацполіції Черкащини у вівторок, 3 лютого.

«У зв’язку з трагічними подіями на Черкащині я ухвалив рішення тимчасово припинити виконання службових обов’язків на час проведення розслідування. Це моє виважене рішення, продиктоване виключно необхідністю забезпечити об’єктивність і довіру до результатів розслідування», – заявив Олег Гудима.

На сайті Нацполіції Черкащини зазначається, що Олег Гудима почав працювати у правоохоронних органах України у 2001 році. Зокрема, з 2015 року по 2021 рік обіймав керівні посади в територіальних підрозділах Національної поліції Миколаївщини. З 2021 року по 2024 Гудима обіймав посаду начальника Дарницького управління Національної поліції у Києві. А у квітні 2024 року очолив Головне управління Нацполіції Черкаської області.

Нагадаємо, 27 січня 2026 року у селищі Нехворощ Черкаської області чоловік, якого намагались затримати правоохоронці, відкрив вогонь, унаслідок чого загинули четверо поліцейських: майори поліції Володимир Бойко, Олександр Флорінський, Сергій Сафронов та старший лейтенант Денис Половинка. Ще один співробітник поліції, старший лейтенант Олександр Шпако, отримав поранення. Стрільця ліквідували на місці.

Як розповів Олег Гудима, стрілянину влаштував 59-річний колишній військовослужбовець, який побачив поліцейських та втік зі свого помешкання до лісу у бронежилеті з автоматичною зброєю. За даними «Укрінформ», колишнього військового підозрювали у замаху на вбивство депутата ради міста Корсунь-Шевченківський. За даними «Суспільного», йдеться про депутата Віталія Сторожука.

1 лютого у Черкасах понад 300 ветеранів російсько-української війни влаштували акцію протесту біля будівлі ОВА. Вони вимагали забезпечити обʼєктивне розслідування стрілянини, а також звільнити Олега Гудиму з посади начальника Нацполіції Черкащини.