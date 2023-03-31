Правоохоронці затримали очільницю Житомирської митниці, начальника відділу, а також митного брокера

Служба безпеки України припинила масштабну корупційну схему на Житомирській митниці. До незаконних оборудок причетне керівництво цієї установи, яке систематично «обкладало даниною» місцевих бізнесменів, повідомили у прес-службі СБУ у п’ятницю, 31 березня.

«За даними слідства, організатором схеми є начальниця Житомирської митниці. Посадовиця залучила до протиправної діяльності одного із начальників відділів, а також місцевого брокера як посередників», – йдеться у повідомленні відомства.

Чиновники вимагали неправомірну вигоду із місцевих бізнесменів, які імпортували в Україну різноманітні товари. В обмін за хабарі посадовці обіцяли не створювати штучних перешкод при митному оформленні вантажів. У разі відмови – погрожували додатковими перевірками, затягуванням часу і простоями.

Під час контролю за вчиненням злочину співробітники СБУ задокументували два факти отримання хабарів.

«За результатами спецоперації начальницю Житомирської митниці, начальника відділу контролю митної вартості та відповідного митного брокера затримано «на гарячому» під час одержання чергової частини неправомірної вигоди», – розповіли в СБУ.

Згідно з даними системи YouControl, начальником Житомирської митниця є Ільїнська Ольга Анатоліївна, пише LB.ua.

Водночас в Офісі Генпрокурора повідомили, що затримано очільницю Житомирської митниці, начальника відділу, а також митного брокера за фактом одержання хабаря. За даними слідства, затримані організували механізм митного оформлення імпортних товарів, пропонуючи надання незаконних послуг з приховування товару від митного контролю та підміни номенклатури.

Ціни на такі послуги коливались від 200 грн до 400 доларів США за одну декларацію в залежності від виду послуги, номенклатури товару та країни його походження. Під час проведення досудового розслідування задокументовано декілька епізодів передачі затриманим грошових коштів. Під час отримання 2 тис. доларів США та 50 тис. грн правоохоронці їх затримали.