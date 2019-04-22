У польському містечку відновили давню традицію спалення опудала єврея

У дійстві брали участь діти

Всесвітній єврейський конгрес висловив своє обурення спаленням опудала Юди Іскаріота, яке відбулось у польському містечку Прухнік (Підкарпатське воєводство) у страсну п’ятницю, 19 квітня.

У своїй заяві Всесвітній єврейський конгрес висловив занепокоєння та засудив такий вчинок поляків.

«Можна лише здогадуватись, якою б була реакція Івана Павла II, який вчив католиків у своїй рідній Польщі і у всьому світі, що антисемітизм є гріхом проти Бога і людини, на таку відкриту відмову від його настанов. Ми можемо тільки надіятись, що Церква та інші інституції зроблять все, що в їхніх силах, щоб перебороти ці жахливі забобони, які є плямою на доброму імені Польщі», - йдеться у заяві конгресу.

«Євреї глибоко стурбовані примарним відродженням середньовічного антисемітизму, що призвело до немислимого насильства і страждань», - йдеться в заяві керівника конгресу Роберта Сінгера.

Своє обурення цим інцидентом також висловили чільні міжнародні єврейські організації, а також депутати Кнесету – парламенту Ізраїлю.

Як інформують польські медіа, у страсну п’ятницю у містечку Прухнік на сході Польщі відбулась інсценізація суду Лінча над солом’яним опудалом єврея, яке уособлює Юду Іскаріота. Ця великодня традиція сягає своїм корінням у XVIII століття. «Ekspres Jarosławski» детально описав всю процедуру, яка відбулась відразу біля церкви у Прухніку і у якій взяли участь діти.

Усі фото «Ekspres Jarosławski»

Дійство почалось о 15:00. У традиції християнської церкви вважається, що це година, коли Ісус Христос помер на хресті. На електричному стовпі у центрі міста, одразу біля церкви, повісили опудало Юди, зроблену із мішковини та набите соломою. Опудало має великий ніс та характерні для євреїв пейси, бороду та ярмулку на голові, на грудях є напис «Judasz 2019 r. Zdrajca» (Юда 2019 р. Зрадник). У лівій руці ляльки є табличка із зазначеним часом 15:00 – година розправи над нею.

О 15:00 двоє чоловіків перерізають шнурок і лялька падає на землю. Починається суд, який призначає ляльці 30 ударів палкою. Діти, яких заохочують дорослі, б’ють ляльку палками.

«Ще п’ять ударів за те, що хочуть відшкодування від Польщі», - кричить хтось із натовпу, коли лялька отримує тридцятий удар. Лялька отримує ще п’ять ударів «за відшкодування». Люди знімають дійство на відео і радіють, що на суд над євреєм» зібралось більше людей, ніж на богослужіння у церкві. Процесія тягне ляльку вулицею Івана Павла II, на перехресті люди зупиняються і діти знову б’ють ляльку палками і копають ногами. Дорослі заохочують їх робити це активніше.

Натовп доходить до місцевої річки, де опудалу відрізають голову і розпорюють живіт. Далі його підпалюють і викидають в річку. Після цього люди розходяться.

Вішання Юди (польською – Wieszanie Judasza) – це давня християнська традиція, яка майже не дійшла до наших часів. Перша згадка у джерелах датується XVIII століттям. Усе дійство відбувалось так само, як і у Прухніку. У XIX столітті традиція була заборонена, оскільки провокувала антисемітські виступи. Але, незважаючи на це, звичай «вішати Юду» часто практикувався у міжвоєнному періоді, в основному у Прухніку, Ярославі, Пшеворську та околицях. В інтернеті можна знайти багато фотографій, які підтверджують це. Однак «Ekspres Jarosławski» пише, що у Прухніку цю традицію як про «забуту упродовж кількох останніх років».