Львів’янин Євген Петруняк не вказав у декларації орендоване житло

Народний депутат від партії «Слуги Народу» львів’янин Євген Петруняк за час повномасштабної війни отримав 486 тис. грн компенсації за оренду житла. Водночас його дружина придбала квартиру в Іспанії та вклала мільйон злотих у польську забудову. На декларацію нардепа за 2022-2023 роки звернули увагу розслідувачі «Слідство.Інфо».

Як вказано у розслідуванні, опублікованому 16 липня, за час повномасштабної війни Євген Петруняк отримав 486 тис. грн компенсації за найм житла, щоправда у декларації орендоване житло він не вказав.

У вересні 2022 року, його дружина Ірина Петруняк придбала квартиру в Іспанії на 130 м2 та інвестувала понад 1 мільйон злотих двом польським забудовникам. Наприкінці квітня 2024 року депутат придбав Audi S7 2023 року випуску та вказав ціну вдвічі меншу за ринкову.

Журналісти зателефонували Євгену Петруняку та запитали про його декларації. Нардеп попросив надіслати йому письмовий запит, запевнивши, що обов’язково надасть відповіді на всі запитання. Однак пізніше він заблокував номер журналістів та не відповів на запит.

Додамо, що, згідно з останньою декларацією, у 2023 році Євген Петруняк отримав 658 тис. грн зарплати у Верховій Раді, його дружина Ірина вказала 281 тис. грн доходу від «зайняття незалежною професійною діяльністю», 30 тис. грн страхових виплат та 2,4 млн грн від продажу авто. Судячи із декларації за 2022 рік, Ірина Петруняк продала авто Audi e-Tron 2019 року випуску.

47-річний Євген Петруняк є власником двох земельних ділянок та житлового будинку в Зубрі (481,9 м2), нежитлового приміщення та паркомісця у Львові, а також співвласником низки об’єктів нерухомості у селі Дубровиця біля Львова. Крім нерухомості в Іспанії, Ірина Петруняк має у власності три квартири у Львові (32 м2, 93 м2, 206,7 м2), три паркомісця та нежитлові приміщення. Нерухомість в Україні подружжя набуло у власність ще до повномасштабної війни. Нардеп задекларував годинник Girard-Perregaux, який є у його власності ще із 2007 року та авто Audi A6 (2019 року випуску).

Євген Петруняк близько 20 років працював в адвокатурі. Закінчив юридичний факультет ЛНУ імені Івана Франка, був директором юридичної компанії «Лекс-К». У 2010 році Євген Петруняк безуспішно балотувався у мажоритарному окрузі до Львівської міськради від Української соціал-демократичної партії. У IV скликанні ВР був помічником народного депутата Олександра Гудими.