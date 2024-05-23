Ярослав Рущишин є відомим бізнесменом, співзасновником мистецького об’єднання «Дзиґа» та Львівської бізнес-школи LVBS

Народний депутат Ярослав Рущишин зі Львова оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Подружжя декларує понад 8 млн грн доходів та роками не купувало нової нерухомості. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Ярослав Рущишин отримав 662 тис. грн зарплати у Верховній Раді. Його дружина Ярина декларує 7,9 млн грн доходів, левову частку грошей вона отримала від підприємницької діяльності (5,5 млн грн), ще 2,2 млн грн становлять дивіденди. Син нардепа Гнат вказав 1,1 млн грн доходу від підприємницької діяльності – він займається комп’ютерним програмуванням.

Ярослав Рущишин є власником будинку (239 м2) з гаражем та земельної ділянки у Львові, а також співвласником ще одного будинку в місті площею 254 м2. Вказане майно він купував раніше, за останні роки Рущишин не купував нової нерухомості. Нардеп користується авто Audi A6 2014 року випуску, яке належить фірмі Ярини Рущишин «Троттола», а також мотоциклом Harley-Davidson 2002 року впуску, яке у власності фірми «Сенсус», що також пов’язана з його дружиною. У власності Ярослава Рущишина є квадроцикл, а Ярина Рущишин у 2022 році стала власницею вантажівки Iveco 70C17 (2015 року випуску).

Ярослав Рущишин є відомим бізнесменом, співзасновником мистецького об’єднання «Дзиґа», співзасновником Львівської бізнес-школи LVBS, одним із засновників Студентського Братства Львівщини і активним учасником Революції на граніті 1990 року. Перед балотуванням до ВР він був директором мережі швейних фабрик «Троттола», які зараз є у власності його дружини. Ярина Рущишин є власницею та керівницею низки фірм, зокрема у 2022 році вона очолила «Золочівську швейну фабрику».

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.