Наступного року досвід «розумного» мікрорайону впроваджуватимуть у різних районах Львова

«Розумний район» у Львові. Що це таке і кому потрібно.

Під час річного звіту про роботу Андрій Садовий подякував львів'янам за підтримку

«Львів'яни стоять поперек горла цій банді. Але ми мовчати не будемо»

У межах програми «Розумний мікрорайон» навчальні заклади в районі вул. Наукової отримали сучасне обладнання та нові технології. Тепер нотну грамоту чи музичну літературу вихованці школи мистецтв вивчають із допомогою мультиборда.

За словами викладачки, зацікавленість до предмету у дітей зросла в рази, а до дошки мало не черга.

«У нас ще є тут клавіатура, яка відразу дозволяє відтворити те, що ми пишемо на іншій програмі, при чому в звучанні різних інструментів», – розповіла викладачка сольфеджіо та музичної літератури Олена Кушнір.

За допомогою інновацій удосконалюють англійську мову й учні школи №46. Роблять це у лінгафонному кабінеті. Теми вчитель розкриває з допомогою комп’ютерних програм та цікавого відео.

«Так як діти можуть прослухувати різні аудіофайли, використовуючи навушники, вони можуть сконцентруватись над певними завданнями і виконувати ці завдання», – пояснила вчителька англійської мови школи №46 Надія Зубаль.

Для найменших мешканців району у садочку №153 з’явилась кімната Монтессорі. За методикою легендарної італійської лікарки тут розвивають у дітей навички, які полегшують життя.

«Вся Монтессорі кімната, як і вся програма, ділиться на чотири зони: розвиток сенсорики, математична зона, розвиток мовлення, космічне виховання і розвиток практичного життя також», – пояснила вчитель-Монтессорі, логопед Олена Бущак.

Зони коворкінгу у школах, спеціалізовані класи фізики та хімії – ще один крок, щоби навчання в школі зробити цікавішим. Та в межах проекту «Розумний район» зміниться навіть інфраструктура.

«Уже плануються зупинки з підігрівом із лавками, а також буде ще багато новин якраз в інфраструктурі», – розповіла начальниця міського ІТ-управління Марта Романяк.

Уже зараз у мікрорайоні дають нове дихання скверам. Облаштовують інтерактивні розваги для дітей, освітлюють вулиці, а дороги та тротуари ремонтують по-новому.

«Тут немає, напевно, людини, яка би не оцінила той внесок у розбудову району. Тому що, дійсно, і інфраструктура створена, і є де дітям гуляти», – розповіла Євгенія, яка проживає на вул. Науковій.

Досвід проекту «Наукова – розумний мікрорайон» місто вже наступного року буде реалізувати і в інших районах.

«Усі райони мають бути однаково доглянуті і школи мають бути однаково активні. Діти мають мати задоволення і бажання ходити до тих шкіл», – пояснив міський голова Львова Андрій Садовий.

У планах – наступного року запровадити електронну медичну картку у поліклініці на вул. Симоненка.

Нагадаємо, 1 жовтня 2016 року на Lviv It Arena міський голова Львова Андрій Садовий виступив з ініціативою створення в місті розумного мікрорайону. У кінці жовтня у голосуванні, яке провели для визначення переможця, з 1728 голосами, переміг мікрорайон вул. Наукова – Володимира Великого.