НАТО планує надіслати Україні сотні переносних систем для боротьби з безпілотниками. Про це в інтерв'ю сербській газеті Kurir повідомив генеральний секретар військово-політичного блоку Єнс Столтенберг.

«На саміті в Мадриді ми дали зрозуміти, що Україна може розраховувати на нашу постійну підтримку», – наголосив генсек НАТО.

За його словами, союзники продовжать надавати Києву суттєву військову та фінансову підтримку. Зокрема, Альянс готовий надати комплексний пакет допомоги, що враховує засоби безпечної комунікації, пальне, медичні препарати та матеріали, бронежилети, захист проти мін, а також хімічні та біологічні загрози.

«Якщо дивитись довгостроково, то ми допоможемо Україні перейти з оснащення радянської ери на сучасне обладнання НАТО, розвинути функціональну сумісність, а також додатково зміцнити свої інститути оборони та сфери безпеки», – додав Столтенберг.

Альянс має намір посилити бойові групи на своїх східних рубежах і довести чисельність сил швидкого реагування з нинішніх 40 тис. до більш ніж 300 тис.

«Ми зміцнимо наші можливості щодо надання підкріплень, зокрема за рахунок збільшення кількості техніки передового базування та військового спорядження. І збільшимо здатність розподілу сил на першій лінії, наприклад ППО, зміцнимо командування і контроль, модернізуємо плани оборони із силами, призначеними для оборони конкретних союзників», – розповів генсек.

На саміті в Мадриді члени Альянсу також домовилися збільшити політичну та практичну підтримку й інших партнерів блоку, враховуючи Боснію та Герцеговину, Грузію і Республіку Молдова, які також можуть стати метою військової агресії Росії.