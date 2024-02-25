Нацгвардієць з'ясовував стосунки зі знайомим кулаками та погрозами пістолетом

Галицький районний суд міста Львова виніс вирок військовослужбовцю Нацгвардії Валерію Р., який у дворі будинків на площі Ринок у центрі Львова побив знайомого, а також погрожував йому пістолетом. Нацгвардійця визнали винним у хуліганстві та присудили умовне покарання.

За матеріалами справи, інцидент трапився у вересні 2022 року у дворі будинків №18-20 на площі Ринок. У присутності близько 15 невстановлених слідством осіб військовий безпричинно побив львів’янина «з метою самовираження себе в очах оточуючих». Зокрема, нападник вдарив постраждалого кулаком у живіт, внаслідок чого той присів та почав плакати. У той час військовий та його неповнолітній товариш продовжували бити постраждалого по голові.

Після цього нацгвардієць вимагав у постраждалого, аби той надав йому мобільний телефон, щоб перевірити, чи не дзвонив той до поліції. Коли ж помітив такий вихідний виклик, витягнув стартовий пістолет марки Ekol Majarov, скерував його на постраждалого та погрожував вистрелити. Згодом заховав пістолет та завдав ще кілька ударів в обличчя постраждалому.

У суді обвинувачений свою вину визнав та розкаявся. Він пояснив, що відпочивав з товаришами в центрі міста, побачив потерпілого, з яким напередодні мав дрібний конфлікт, і вирішив з’ясувати стосунки.

Суддя Ірина Волоско визнала Валерія Р. винним у хуліганстві, вчиненому групою осіб (ч.2 ст. 296 ККУ) та призначила йому покарання у вигляді двох років позбавлення волі. Водночас вироком суду його звільнили від основного покарання, встановивши рік іспитового строку. Також військовий має компенсувати постраждалому 19500 грн моральної шкоди. На вирок ще може бути подана апеляція.