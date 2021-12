Найпершу сторінку вільної онлайн-енциклопедії Вікіпедія продали у вигляді NFT-токену за 750 тис. доларів США на аукціоні Christie's. Виручені кошти підуть на благодійність і розвиток соціальної мережі WT.Social, яку запустили два роки тому, інформує сайт «Бабель».

Видання зазначає, що NFT-токен (Non Fungible Token) є віртуальним активом у блокчейн-мережі, який не можна обміняти.

Поява сторінки, яку продали, датована 15 січня 2001 року. На ній співзасновник Вікіпедії Джиммі Вейлз написав: Hello, World! (Привіт, світ!).

An NFT of Wikipedia’s first edit “Hello World!” sold for $750,000 and Strawberry iMac from 2000 used by @jimmy_wales to create Wikipedia sold for $187,500 in Christie's online sale https://t.co/NewLuiOn7R pic.twitter.com/9IUtS9HyvG