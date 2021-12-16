Першу версію сторінки Вікіпедії продали на аукціоні

Найпершу сторінку вільної онлайн-енциклопедії Вікіпедія продали у вигляді NFT-токену за 750 тис. доларів США на аукціоні Christie's. Виручені кошти підуть на благодійність і розвиток соціальної мережі WT.Social, яку запустили два роки тому, інформує сайт «Бабель».

Видання зазначає, що NFT-токен (Non Fungible Token) є віртуальним активом у блокчейн-мережі, який не можна обміняти.

Поява сторінки, яку продали, датована 15 січня 2001 року. На ній співзасновник Вікіпедії Джиммі Вейлз написав: Hello, World! (Привіт, світ!).

An NFT of Wikipedia’s first edit “Hello World!” sold for $750,000 and Strawberry iMac from 2000 used by @jimmy_wales to create Wikipedia sold for $187,500 in Christie's online sale https://t.co/NewLuiOn7R pic.twitter.com/9IUtS9HyvG — Christie's (@ChristiesInc) December 15, 2021

На цьому ж аукціоні продали iMac полуничного кольору, з якого запускали першу сторінку та всі наступні. За нього на аукціоні вторгували 187 тис. доларів

За повідомлення аукціонного дому, продану сторінку незабаром знову запустять в інтернеті, тож її зможе відредагувати кожен охочий (утім, через пʼять хвилин після цього сторінка повертатиметься до початкового вигляду). Ця функція стане можливою, якщо новий власник не закриє до неї доступ.