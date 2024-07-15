Партія «Європейська солідарність» перевела оборудку із купівлею облігацій на 35 млн грн, вивіши ці гроші з державного бюджету на свій поточний рахунок. Про це йдеться у висновку Національного агентства з питань запобігання корупції, інформує Рух «Чесно».

«Партія “Європейська солідарність” перевела через купівлю облігацій 35 млн грн з державного бюджету на свій поточний рахунок. Про це йдеться у висновку Національного агентства з питань запобігання корупції. Так, у лютому 2024 року партія купила ОВДП (облігації внутрішньої державної позики), а через кілька місяців продала їх. Потім ці кошти вивела на свій поточний рахунок. Таким чином гроші держфінансування втратили свій статус», – повідомляє Рух «Чесно».

Рух «Чесно» повідомляє, що за кілька днів до купівлі облігацій «Європейська солідарність» звернулася за розʼясненням до НАЗК щодо можливості купівлі військових облігацій. У відповіді агентство пояснило, що ці облігації також є ОВДП та у законодавстві не встановлено обовʼязку витрачати ці кошти на конкретні сфери. Саме після цього партія продала облігації, хоча перед їхньою купівлею відповіді НАЗК вирішили не очікувати.

Також НАЗК з’ясувало, що у IV кварталі 2020 року партія отримала пожертви від людей, чиї доходи не відповідають розмірам внесків. Їхня сума — 666,5 тис. грн. Натомість на рахунки львівського та дніпропетровського осередків партії у II кварталі надійшло близько 290 тис. гривень. Доходи донорів також не відповідають сумам пожертв.

У цих же регіонах близько 500 тис. грн задонатили люди, які вигравали державні та комунальні тендери на суму понад 50 прожиткових мінімумів. Внески подібними порушеннями були й звітах за інші роки, проте їхня сума була меншою.