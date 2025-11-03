Проте не всі садівники знають, чи потрібно обрізати й викопувати рослини

Навіть пізньою осінню хризантеми здатні цвісти, проте в листопаді вже не варто зволікати і потрібно почати підготовлювати квіти до зими. Проте не всі садівники знають, чи потрібно обрізати й викопувати рослини. «24 канал» розповідає, чи потрібно все ж таки викопувати хризантеми на зиму.

Чому потрібно обрізати хризантеми?

Дехто вважає, що обрізати хризантеми восени необов’язково. Проте на ютуб-каналі «Ліричний Селянин» зазначено, що навіть попри теплі зими, хризантеми потрібно обрізати для гарного цвітіння.

Під час обрізки хризантем видаляються сухі та хворі стебла та листя. Якщо їх залишити, то вони загниють під укриттям та заразять здорові частини куща. А вкорочені стебла потребують менше ресурсів, тож всі сили рослини будуть зосереджені на кореневій системі. Окрім цих факторів, обрізані кущі набагато легше вкрити.

Коли обрізати хризантеми?

Обрізку варто проводити вже в період стійких морозів гострим та продезінфікованим інструментом. Обрізати квіти потрібно на висоті 10 сантиметрів від землі. Після цього кущі треба підгорнути та засипати землею, щоб захистити від морозів.

Чи треба викопувати хризантеми?

Садівник розповів, що все залежить від сорту. Обов’язково потрібно викопувати теплолюбні сорти, а також ті, які були пересаджені навесні чи влітку. Такі хризантеми потрібно перенести у льох, підвал чи теплицю.

А ось морозостійкі сорти можна залишити у відкритому ґрунті, але кузі треба обрізати та підгорнути. А ще укрити товстим шаром сухого листя. У сильні морози потрібно зробити каркас для агроволокна. Не можна лише використовувати поліетиленову плівку, бо під нею рослини зіпріють.