У пожежі пошкодились одразу декілька вантажівок

У суботу, 29 жовтня, у селі Гамаліївка Львівського району загорілась вантажівка, внаслідок чого постраждало двоє людей. Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

Так, о 13:10 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в селі Гамаліївка Львівського району в вантажному автомобілі. Внаслідок займання пошкодились також кілька вантажівок, які були припарковані поруч.

Пожежу загасили о 14:07. Попередньо відомо, що постраждали двоє водіїв.