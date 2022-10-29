Неподалік Львова спалахнула вантажівка, є постраждалі
Вогонь з однієї фури пошкодив сусідні
Суспільство — Катерина Родак, 0 0
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У пожежі пошкодились одразу декілька вантажівок
У суботу, 29 жовтня, у селі Гамаліївка Львівського району загорілась вантажівка, внаслідок чого постраждало двоє людей. Про це повідомили у прес-службі ДСНС.
Так, о 13:10 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в селі Гамаліївка Львівського району в вантажному автомобілі. Внаслідок займання пошкодились також кілька вантажівок, які були припарковані поруч.
Пожежу загасили о 14:07. Попередньо відомо, що постраждали двоє водіїв.
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