У Старому Самборі, що на Львівщині, під час пожежі у сховищі згоріло 2 тонни зерна. Пожежа трапилась в п'ятницю, 28 жовтня.

Як повідомили у прес-службі ДСНС, о 09:00 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вул. Промисловій, 1 в Старому Самборі. Загорання сталося в металевому бункері сушки для зерна.

Пожежники виїхали на місце події і о 10:33 їм вдалося повністю загасити вогонь. Внаслідок пожежі згоріли дві тонни зерна.

Під час пожежі ніхто не постраждав.