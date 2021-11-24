Через блокування пасажирами на дорозі утворився затор

Близько 4-ої ранку 24 листопада група людей заблокувала рух транспорту на трасі Київ-Чоп поблизу Рівного. У такий спосіб пасажири кількох автобусів протестували проти заборони руху через відсутність у них документів про вакцинацію. Після переговорів з поліцією рух розблокували, на одного протестувальника склали протокол.

Про перекриття руху поблизу АЗС Socar на трасі Київ-Чоп біля Рівного першими повідомили користувачі Instagram, які їхали цією дорогою близько 4:00 у середу, 24 листопада. На смузі руху у напрямку Рівного група людей безперервно рухалася пішохідним переходом, заважаючи проїзду транспорту, тож утворився затор.

Як повідомила патрульна поліція Рівненської області, у такий спосіб протестували близько 70 пасажирів кількох автобусів нерегулярних перевезень, у яких не було необхідних документів про вакцинацію або про проходження тестів, тож працівники поліції не допустили їхнього подальшого руху.

Через 20 хвилин блокування дороги після бесід з поліцейськими автобуси з пасажирами поїхали у бік Рівного. «Засоби примусу не застосовувалися. Одного активного громадянина затримали, у міськвідділі поліції дільничний склав на нього протокол», — ідеться у повідомленні патрульної поліції. Патрульна поліція також повідомляє, що аналогічна подія відбулася на дорозі біля Цуманського поліцейського поста.