У Нідерландах декілька міністерств видали 91 спеціальний дозвіл на звільнення від санкцій, які Європейський Союз запровадив проти Росії за вторгнення в Україну, пише вранці у вівторок, 25 жовтня, «Укрінформ» з посиланням на RTL News.

Гарантувати звільнення від санкцій у Нідерландах можуть міністерства закордонних справ, економіки, фінансів, інфраструктури та освіти. Такі дозволи мають забезпечити певний ступінь гнучкості у конкретних особливих випадках, пояснюється в публікації RTL News.

Так, наприклад, з квітня в ЄС діє заборона для суден під російським прапором заходити в порти. Проте міністерство інфраструктури та управління водними ресурсами Нідерландів дозволило допускати судна з певним вантажем. У результаті спеціальні дозволи отримали 34 судна, які перевозили, зокрема, алюміній і продовольство.

Міністерство з питань клімату та енергетичної політики зробило виняток для 25 нідерландських організацій на отримання енергоресурсів з Росії. Вони забезпечують електрикою 150 компаній та установ, у тому числі муніципалітети та школи.

Міністерство зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва видало 13 різним організаціям на гуманітарних підставах загалом 18 дозволів.

МЗС Нідерландів видало один дозвіл компанії, щоб та змогла отримати платіж з Росії, а Міністерство фінансів зробило 13 винятків щодо заморожених активів і товарів, які підпадають під санкційний режим.

У публікації пояснюється, що міністерства не хочуть оприлюднювати назви компаній, оскільки це «стосується конфіденційної інформації».

Від початку повномасштабної війни Росії проти України набули чинності вісім пакетів санкцій ЄС, мета яких – підняти ціну агресії для Москви настільки високо, щоб це повністю паралізувало економіку рф і унеможливило фінансування війни.

Водночас зазначимо, що Нідерланди надають Україні військову допомогу.