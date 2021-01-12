До кінця літа усі жителі Німеччини зможуть отримати вакцину від коронавірусу. Про це заявив міністр охорони здоров’я Німеччини Єнс Шпан, повідомляє «Укрінформ».

«Мета найбільшої в історії кампанії з вакцинації – виробити так званий стадний імунітет, і ми досягнемо цього ближче до літа», – сказав міністр.

За його словами, підстави для оптимізму йому надає те, що з вівторка, 12 січня, у центри вакцинації по всій Німеччині надійде вакцина від Moderna (перші 63 тис. доз були доставлені в ніч проти вівторка на склад у землі Нижня Саксонія).

Глава МОЗ також додав, що якщо ближчими тижнями, як очікується, будуть схвалені ще 1-2 інші вакцини, то цього вистачить для щеплення всіх охочих до літа.

Вже до кінця лютого, згідно з планами МОЗ, вакцинують всіх мешканців будинків для літніх людей. Станом на 11 січня в Німеччині, з населенням у 82 млн осіб, було вакциновано 613 347 людей. Коронавірус було виявлено у понад 1,9 млн людей.