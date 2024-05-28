Німеччина планує виділити 60 млн євро [близько 2,6 млрд грн] на гуманітарну допомогу для України. Про це у понеділок, 27 травня, заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє DW із посиланням на німецьку інформаційну агенцію dpa.

Таку заяву Анналена Бербок зробила під час зустрічі зі своїми колегами з Європейського союзу у столиці Бельгії Брюсселі. За словами німецької міністерки, ці гроші виділять для жителів східних областей України, адже через бойові дії там «часто не вистачає найнеобхіднішого».

«Ситуація на сході України залишається незмінною: там бракує всього. Люди страждають під російською терористичною окупацією вже понад два з половиною роки», – заявила Анналена Бербок.

Анналена Бербок наголосила на тому, що зараз Україна потребує підтримки на всіх рівнях. Також міністерка повідомила, що наразі Німеччина працює з міжнародними партнерами, щоб доставити гуманітарну допомогу у східні регіони України.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про намір країни придбати у США для України три пускові установки для реактивних систем залпового вогню HIMARS. Проте міністр не повідомив, коли сами установки прибудуть в Україну.

Крім того, у п’ятницю, 24 травня, до України прибула ще одна німецька система протиповітряної оборони IRIS-T. Голова оборонного відомства Німеччини Борис Пісторіус запевнив, що це сучасна та перевірена система ППО. Тепер в Україні є чотири системи Iris-T середньої дальності та одна систему Iris-T малої дальності.