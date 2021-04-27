«Нормандська четвірка» повинна повернутися до реалізації Мінських домовленостей, інакше Україні загрожує «заморожений конфлікт» на Донбасі. Таку думку озвучив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас під час онлайн-дискусії Atlantic Talk.

Vіністр підкреслив, що наразі мінський процес перебуває у критичній точці.

«Зараз має дуже швидко стати зрозуміло, чи буде там який-небудь рух, чи можуть мінські домовленості взагалі коли-небудь бути повністю втілені в життя. Якщо ж ні, це буде означати, що ми маємо справу з замороженим конфліктом, якого ми хочемо не допустити», – заявив Маас.

Глава німецького МЗС все ж не вважає, що робота в нормандському форматі й мінському процесі перебуває на «нульовій позначці». Він пояснив, що домовленість про режим припинення вогню є, але його дедалі більше порушують.

На думку Мааса, складна ситуація, з якої все зіткнулися останнім часом на кордоні, є сигналом для всіх сторін в посиленому режимі зайнятися врегулюванням ситуації у межах нормандського формату і мінського процесу.

Маас сумнівається, що «одна зі сторін» серйозно мала на увазі доведення ситуації до військового конфлікту, «але ситуація така, що скупчення великої кількості військових на обмеженому просторі загрожує ненавмисній ескалації».

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповіді в ​парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону.

Розвідка, зокрема, повідомила, що Росія готується до дій, які мають спровокувати військову відповідь України на лінії зіткнення сторін на Донбасі. Не виключають там і спроби просування російських окупаційних військ углиб території України.

Згодом Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність, а ЦРУ підтвердило, що нарощення військ Росії має ознаки підготовки до вторгнення.

22 квітня Росія оголосила про початок відведення своїх військ від українських кордонів. Зі слів міністра оборони РФ Сергія Шойгу, російські війська завершили свої нібито навчання у Південному та Західному військових округах та почнуть повертатися на місце постійної дислокації вже з п’ятниці, 23 квітня.

Розслідувачі Conflict Intelligence Team (CIT) вважають, що можливість російського вторгнення зберігається. Так, незважаючи на заяву Шойгу про відведення військ, техніка та зброя 41-ї армії залишається на полігоні під Воронежем. Особовий склад зможе повернутися назад за кілька днів.