Відремонтовані БМП Marder на заводі Rheinmetall у федеральній землі Нижня Саксонія, липень 2022

Німецький оборонний концерн Rheinmetall підтвердив, що бойові машини піхоти (БМП) Marder, які він підготував для України, будуть доставлені в березні, тоді як з боєприпасами для зенітних САУ Gepard доведеться почекати до літа. Про це сказав голова концерну Армін Паппергер під час відвідин спільно з німецьким міністром оборони Борисом Пісторіусом підприємства Rheinmetall в Унтерлюсі, повідомив «Укрінформ».

Йдеться про 20 машин, які зобов’язалася передати промисловість, ще 20 надійдуть від Бундесверу.

Водночас, за словами Паппергера, лінію боєприпасів для САУ Gepard планується створити у квітні-травні. Він сказав, що компанія подвоїла потужності, «а в деяких секторах навіть потроїла».

Своєю чергою Пісторіус зазначив, що промисловість відповідає на заклик міноборони, яке веде переговори з компаніями ВПК щодо збільшення випуску зброї.

Минулого тижня Rheinmetall оголосила, що міністерство оборони Німеччини від імені України доручило їй поставити 300 тис. боєприпасів калібру 35 мм для САУ Gepard, які зараз перебувають на озброєнні українських військових. За інформацією компанії, вартість замовлення становить «тризначне число мільйонів євро».

Rheinmetall виробить боєприпаси двох видів (по 150 тисяч): бронебійних Sabot – Tracer (APDS-T) та High Explosive Incendiary – Tracer (HEI-T). «Це дозволить ефективно вразити безліч цілей», – повідомляли в компанії.

Перші APDS-T будуть доставлені влітку 2023 року. Перехід у виробництво з APDS-T на HEI-T заплановано на середину 2024 року.

На заводі в Унтерлюсі Rheinmetall наразі створює додаткові потужності з виробництва боєприпасів середнього калібру. Вони мають запрацювати влітку.

Нагадаємо, Rheinmetall є одним із провідних світових виробників передових систем озброєнь для протиповітряної оборони, зокрема інтегрованих пускових установок керованих ракет і боєприпасів Ahead airburst.