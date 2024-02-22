Нова Зеландія надала допомогу Україні на загальну суму у 100 млн доларів

Нова Зеландія оголосила про надання Україні пакета допомоги на понад 25 млн доларів. Про це йдеться у повідомленні на сайті новозеландського уряду, опублікованому у четвер, 22 лютого.

Пакет допомоги вартістю 25,9 млн доларів розрахований як на військову, так і гуманітарну підтримку. Зокрема:

6,5 млн доларів країна виділила в Міжнародний фонд для закупівлі зброї та боєприпасів;

7 млн доларів – на гуманітарну підтримку постраждалих від війни українців та біженців з України;

3 млн доларів Нова Зеландія виділить до Трастового фонду допомоги Україні, відновлення, реконструкції та реформ Світового банку.

«Це демонструє непохитну підтримку Новою Зеландією України та нашу серйозну відданість захисту міжнародної системи, заснованої на правилах, яка відображає наші цінності та підтримує наші інтереси», – заявив міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс.

Міністерка оборони країни Джудіт Коллінз додала, що підтримка України буде продовжуватися. Зокрема, Нова Зеландія продовжила до червня 2025 року навчання NZDF, під час яких український військових навчатимуть до 97 новозеландських інструкторів. Окрім того, країна працює над новими санкціями проти Росії.

Зазначимо, з початку повномасштабного вторгнення Росії до України Нова Зеландія пообіцяла надати понад 100 млн доларів, більшість із яких (77 млн доларів) спрямовані на навчання українських військовослужбовців та надання їм необхідного обладнання. Ще майже 22 млн країна спрямувала на гуманітарну допомогу українцям, а ще понад 5 млн доларів – на підтримку міжнародних судових процесів і моніторингу прав людини.