Із 1 грудня в Україні запрацював новий механізм ввезення гуманітарної допомоги. Відтепер у тестовому режимі почала діяти електронна система реєстрації гуманітарки, що передбачає подання електронних декларацій під час ввезення допомоги.

Як повідомили у Держмитслужбі, ще 8 листопада Верховної Рада розширила перелік осіб, які можуть отримувати гуманітарну допомогу та закріпила на законодавчому рівні право Кабміну встановлювати спрощений порядок визнання товарів гуманітарною допомогою за декларативним принципом у період дії воєнного стану.

При цьому механізм пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон принципово не змінюється. Тепер волонтерам необхідно зазначити в декларації номер отримувача в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги та унікальний код гуманітарної допомоги, наданого автоматизованою системою реєстрації гуманітарної допомоги.

Впровадження електронного декларування гуманітарки до 1 квітня 2024 року на прохання волонтерів діятиме в тестовому режимі, тому паралельно ще можна подавати паперові декларації. При цьому ті, хто отримує цю допомогу, має надати електронну звітність до автоматизованої системи Мінсоцполітики.

Для цього організаціям, які збираються завезти гуманітарку, мають зареєструватися в системі, авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Після цього організація потрапляє в Єдиний реєстр отримувачів гуманітарної допомоги.

Далі необхідно заповнити декларацію онлайн, після чого система надасть унікальний код, який потрібно повідомити під час митного оформлення товарів.

Після розподілу допомоги слід прозвітувати про її цільове використання онлайн. Потрібно внести дані в автоматизовану систему, коли і де роздано вантаж, чи є залишки та які саме (без зазначення персональних даних осіб).

У Кабінеті міністрів переконані, що новий механізм допоможе створити прозорий облік гуманітарної допомоги, полегшити процедуру її ввезення та розподілу, унеможливить зловживання. Водночас скасовуються гарантійні листи від військових, запити на поставку та інші довідки.