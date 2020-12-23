«На необґрунтовані звинувачення я, звичайно, реагую емоційно» .

Депутати Львівської міськради обрали свободівця Маркіяна Лопачака секретарем ради, а також затвердили список голів комісій. У легендарній Чорній кам’яниці відкрили «Музей історії Львова». Там покажуть ключі від міста, королівські грамоти, меморіальні речі та стародруки. Закупи на площі Ринок: ще є змога придбати свіжі фермерські продукти прямісінько у центрі міста. Про головні події дня розповість Ірина Панчишин та Віталій Кубліков.

+361

Станом на 23 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 26 453 (+361 за попередню добу).

Секретарем Львівської міської ради обрали Маркіяна Лопачака

Депутата з фракції «Свободи» обрали секретарем під час таємного голосування.

«На необґрунтовані звинувачення я, звичайно, реагую емоційно»

Розмова з Олегом Шмідом, директором ЛКП «Інститут просторового розвитку».

Біля Городка побудували нову транспортну розв’язку

Нова розв’язка збільшить пропускну здатність траси з Городка у напрямку Комарно та зробить перехрестя більш безпечним. Остаточна вартість будівництва кільця становить близько 16 млн грн.

Біля Стрийського парку у Львові загорівся автобус №53

Водій намагався самостійно загасити пожежу у моторному відсіку автобуса, однак не зміг, тому на місце викликали рятувальників.

Міносвіти запустило електронні шкільні журнали і щоденники

Міністерство освіти і науки України запустило національну платформу з електронними шкільними журналами та щоденниками, доступ до яких матимуть, зокрема, і батьки учнів.

Архітектори показали концепцію відновлення Полтви у центрі Львова

Львівське архітектурне бюро Guess Line Architects розробило концепцію штучного потічка на пішохідній алеї у центрі Львова, який імітуватиме русло річки Полтви.

ЄБРР погодив 10 млн євро кредиту для львівської компанії «Ензим»

Гроші скерують на будівництво заводу спеціальних дріжджових екстрактів, який від початку року вже зводять поряд із основними потужностями компанії на вул. Личаківській.