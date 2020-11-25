Територіальна виборча комісія Львова досі рахує голоси на виборах мера. За законом сьогодні минає останній день такого підрахунку. Дізнаємось, що відбувається в ТВК. Паралізована діяльність органів управління у Львівській ОТГ стала результатом вчорашньої так званої сесії Львівської міськради. Місцеві ради сіл і містечок тепер не можуть вести жодної фінансової діяльності: нараховувати зарплати працівникам чи оплачувати комунальні послуги. Обговоримо наслідки політичної інтриги для людей.

Хвиля коронавірусу в Україні наростає – за темпами поширення ми вже треті в Європі. З’ясуємо, чи готові львівські лікарні і чи буде новий локдаун. Про все це у програмі «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою.

+824

Станом на 25 листопада у Львівській області кількість людей, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19, від початку пандемії – 42 874 (+824 за попередню добу, з них 388 – у Львові).

«Мера з роботи ніхто не звільняв»

Головна юристка Львівської міськради Гелена Пайонкевич про початок роботи частини депутатів нового скликання.

Скандальне засідання у Ратуші спровокувало фінансовий колапс у селах Львівської ОТГ

Казначейство заблокувало рахунки всіх сільрад, що увійшли до Львівської ОТГ.

Суд звільнив від покарання водія, який збив 4 людей на тротуарі під Дрогобичем

Суд визнав винним, але звільнив від відбування покарання водія, який збив сім’ю з 7-річною дитиною на тротуарі у селі Лішня, що під Дрогобичем. Унаслідок аварії загинула 57-річна жінка.

Львівських студентів тестуватимуть на Covid-19 безкоштовно

Першими мазки проб здали студенти Львівської музичної академії.

Чому не варто поспішати робити комп'ютерну томографію. Поради лікаря

Головна рентгенологиня Львова Галина Щербата про вплив опромінення.

В Україні змінились деякі правила дорожнього руху

Згідно з новими правилами, пішоходи зобов’язані носити світловідбивальні елементи в темну пору доби, а пасажири таксі повинні бути пристебнутими пасками безпеки навіть під час поїздки в населеному пункті.

Куди піти у Львові цього тижня

Фільм «Земля блакитна, ніби апельсин», прем'єра «Каліка з Інішмаану», «Треш» від Кості Смолянінова та виставка народного строю.