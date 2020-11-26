У Львівській міськраді представники всіх 5 партій та мер Львова обговорили початок спільної роботи після виборів. Одразу ж після цього міська ТВК оголосила офіційні результати виборів міського голови – на них переміг Андрій Садовий. Екс-начальник поліції Львівщини Василь Пісний перебуває в комі внаслідок коронавірусу. У львівських медіа навіть з’явилися помилкові повідомлення про смерть генерала міліції. А в центрі Львова може закритися «Українська книгарня» - одна із найдавніших у місті. Причиною закриття називають спад попиту на книги і перехід читачів онлайн. Про все це в ефірі програми «Чорне і Біле» з Андрієм Дроздою.

+737

Станом на 26 листопада у Львівській області кількість людей, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19, від початку пандемії – 43 611 (+737 за попередню добу, з них 419 у Львові).

Синютка переплутав різні тести на Covid-19 і звинуватив у корупції ЛМР

Олег Синютка стверджував, що швидкі тести на коронавірус можна купити по 170 грн, хоча фірма, на яку він посилається, продає їх по 300 грн.

«Українська книгарня» у центрі Львова закривається через спад продажів

У Львові зачиняють «Українську книгарню», що розташована на просп. Шевченка, 8, поруч із книгарнею Наукового товариства імені Тараса Шевченка (НТШ).

Вершники без голови

Перша сесія ради Львівської ОТГ: хто, з ким і для чого?

ЛОДА не дозволила міським автобусам їздити до сіл та міст Львівської ОТГ

Львівська облдержадміністрація не погодила нову транспортну схему Львівської ОТГ, за якою міські автобуси мали б курсувати до сіл та містечок, що об’єдналися зі Львовом.

У Львові майже на рік перекрили для транспорту частину вул. Пекарської

Ділянка від вул. Шімзерів до вул. Тершаковців буде непроїзною до 1 вересня 2021 року.

Хто кого переграє

Перша сесія новообраної Львівської облради відбудеться у вівторок, 1 грудня. Розповідаємо як і хто формує більшість у новій облраді.